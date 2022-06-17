Лидия Рогожинская встретилась с молодежным министром спорта Вячеславом Коробковым

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Врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская провела очередную личную встречу с молодежным министром спорта Вячеславом Коробковым.



Молодежное правительство Самарской области - совещательная структура при Губернаторе и Правительстве Самарской области. Его цель - представление интересов молодежи в Правительстве региона, а также содействие в выстраивании качественного диалога между молодежью и властью.



В ходе встречи Лидия Анатольевна дала рекомендации по подготовке доклада для выступления молодежного министра на заседании Правительства Самарской области, которое планируется в июне текущего года. Кроме того, Владислав рассказал о своих визитах в подведомственные учреждения министерства спорта региона - ГАУ СО «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области» и в ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».



«Мне удалось погрузиться и поближе познакомиться с деятельностью спортивных организаций. Узнал много нового о сильнейших спортсменах региона, об инновационной деятельности, в частности, о тестировании юных атлетов и выявлении у них предрасположенности к занятиям спортом. А также о ключевых моментах при организации массовых и физкультурно-спортивных мероприятий», - рассказал молодежный министр спорта Владислав Коробков.



Отметим, члены молодежного правительства регулярно принимают активное участие в организации различных спортивных мероприятий в качестве волонтеров. В этом году уже были задействованы в зимних массовых гонках «Лыжня России», «Сокольи горы», в летнем легкоатлетическом забеге «Космический полумарафон» и других соревнованиях. Кроме того, Владислав Коробков разработал и свой собственный проект «Спорт для всех и каждого», который направлен на привлечение граждан с ограниченными возможностями здоровья к занятиям физической культурой и спортом. Вместе со своей командой единомышленников он организовывает лекции и тренировки для маломобильных граждан.

Фото: пресс-служба минспорта СО