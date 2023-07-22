Лидия Рогожинская приняла участие в совещании по вопросам реализации Карты болельщика в преддверии нового футбольного сезона 

201

В Министерстве спорта Российской Федерации под руководством Первого заместителя Министра спорта России Азата Кадырова прошло расширенное совещание в преддверии нового футбольного сезона 2023/2024 Мир РПЛ. В нем приняли участие региональные министры спорта, представители Российского футбольного союза, Российской Премьер-Лиги, Минцифры России, руководители клубов и другие.



В рамках совещания собравшиеся обсудили итоги прошлого сезона, который стал первым с применением Карты болельщика, а также поставили задачи на новый. Сегодня в России уже более миллиона граждан оформили Карту болельщика.



«В Самарской области Карту болельщика получили более 58 тысяч граждан. Стадион «Солидарность Самара Арена» готов к старту сезона, система идентификации болельщиков работает исправно», - доложила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.



Первый матч в новом сезоне самарские «Крылья Советов» проведут уже сегодня, 22 июля. На выезде, в матче 1 тура команда Игоря Осинькина встретится с грозненским клубом «Ахмат». Начало встречи в 21:00 (смр.).

Фото: минспорта СО