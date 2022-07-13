«Лето в стиле ГТО»: в  Кинель-Черкассах прошло физкультурное мероприятие для детей

152

Мероприятие состоялось на территории Кинель-Черкасского санатория «Колос», где временно размещаются дети из Донецкой и Луганской Народных Республик. В мероприятии приняли участие около 150 детей в возрасте от 7 до 17 лет.



Для детей были проведены: массовая зарядка и мастер-класс по фитнес-аэробике, развлекательная призовая викторина, эстафета, турнир по городкам и прыжкам на скакалке. Любой желающий смог получить консультацию по требованиям и условиям выполнения нормативов ГТО от специалистов регионального оператора комплекса ГТО, а также выполнить в тестовом режиме испытания комплекса: подтягивание на высокой перекладине, подтягивание на низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа, прыжок в длину с места.



Кроме того, в рамках программы мероприятия было проведено и «Шоу Рекордов ГТО» в которых определялись сильнейшие участники среди девочек и мальчиков по номинациям: «Чемпион ГТО: Сила» (подтягивание на высокой (мальчики) низкой (девочки) перекладине; «Чемпион ГТО: Гибкость» (наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье – девочки/мальчики); «Чемпион ГТО: Скорость» (прыжок в длину с места – девочки/мальчики). По итогам мероприятия рекордсмены были награждены памятными сертификатами и сувенирной продукцией с символикой ГТО.

Фото: минспорта СО