Летчики» одержали крупную победу над чемпионом ВХЛ "Химиком" - 4:1

100

Вчера, 30 октября, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» самарские хоккеисты начали очередную четырехматчевую домашнюю серию. Первая игра завершилась громкой сенсацией. Команда Юрия Мордвинцева одержала крупную победу над действующим чемпионом ВХЛ.



С первых минут встречи хоккеисты ЦСК ВВС захватили лидерство. Уже на седьмой минуте отличился Матвей Насыров (1:0). В начале второго периода воскресенцам удалось отыграться, однако во второй половине двадцатиминутки «летчики» не просто сумели вернуть себе преимущество, но и увеличить разрыв, благодаря заброшенным шайбам Максима Кутявина и Кирилла Пукело (3:1). Жирную точку в матче поставил Раиль Мустафин, забросив шайбу в пустые ворота на последних минутах встречи - 4:1. У самарцев лучшим игроком матча был признан Матвей Насыров.



Впереди у ЦСК ВВС три домашних матча:

• 1 ноября «Динамо - Санкт-Петербург»;

• 3 ноября «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);

• 5 ноября «Рязань-ВДВ».

Фото: freepik.com