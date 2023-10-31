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Летчики» одержали крупную победу над чемпионом ВХЛ "Химиком" - 4:1

31 октября 2023 14:48
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Вчера, 30 октября, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» самарские хоккеисты начали очередную четырехматчевую домашнюю серию.

Вчера, 30 октября, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» самарские хоккеисты начали очередную четырехматчевую домашнюю серию. Первая игра завершилась громкой сенсацией. Команда Юрия Мордвинцева одержала крупную победу над действующим чемпионом ВХЛ.

С первых минут встречи хоккеисты ЦСК ВВС захватили лидерство. Уже на седьмой минуте отличился Матвей Насыров (1:0). В начале второго периода воскресенцам удалось отыграться, однако во второй половине двадцатиминутки «летчики» не просто сумели вернуть себе преимущество, но и увеличить разрыв, благодаря заброшенным шайбам Максима Кутявина и Кирилла Пукело (3:1). Жирную точку в матче поставил Раиль Мустафин, забросив шайбу в пустые ворота на последних минутах встречи - 4:1. У самарцев лучшим игроком матча был признан Матвей Насыров.

Впереди у ЦСК ВВС три домашних матча:
• 1 ноября «Динамо - Санкт-Петербург»;
• 3 ноября «СКА-Нева» (Санкт-Петербург);
• 5 ноября «Рязань-ВДВ».

 

Фото:   freepik.com

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