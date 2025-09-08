"Лада" обыграла дома "Автомобилист"-  4:3

117

Екатеринбургский "Автомобилист" уступил на выезде тольяттинской "Ладе" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в понедельник в Тольятти и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе "Лады" шайбы забросили Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев, Данила Дяденькин и Владислав Семин.

Данный матч стал первым в сезоне для обеих команд. "Лада" обыграла дома "Автомобилист" впервые с 25 августа 2017 года - тогда встреча закончилась со счетом 3:1.

Фото: pxhere.com