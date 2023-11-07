«Кубок Дружбы» в Тольятти объединил 1500 каратистов

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В Тольятти прошли XI Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы». За медали в ЛДС «Лада-Арена» соревновались 1500 участников из 34 регионов России и спортсмены из Казахстана.



По итогам турнира бойцами 63 региона было завоевано 8 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых медалей. За победу участникам присваивалось звание мастера спорта России. В общекомандном зачете победила команда Саратовской области. На втором месте Самарская область. На третьем - Республика Татарстан.



Уже через неделю каратисты губернии выступят на представительном международном турнире в Москве «Вселенная каратэ», а затем и в молодежном первенстве России в Южно-Сахалинске.

Фото: freepik.com