«Крылья Советов» заключили соглашение о партнерстве с Wildberries

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В новом сезоне «Крылья Советов» будут сотрудничать с Wildberries – одним из крупнейших российских интернет-магазинов.

Компания станет новым техническим партнером «Крыльев Советов» и будет поставлять экипировку всем командам клуба, включая академию. Болельщики смогут приобрести клубную атрибутику и спортивную экипировку «Крыльев» в интернет-магазине Wildberries, также клуб и новый партнер готовят ряд промо-активностей для самарских болельщиков.

– Wildberries – один из лидеров российского рынка в своем сегменте. Соглашение с такой крупной компанией предоставляет клубу массу возможностей. Благодаря новому партнеру у «Крыльев» появятся новые маркетинговые опции, также клуб сможет решить ряд технически важных задач. Уверен, что это сотрудничество принесет обеим сторонам новые перспективы для роста и будет взаимовыгодным, – отметил генеральный директор ПФК «Крылья Советов» Вадим Андреев, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"