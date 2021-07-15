"Крылья Советов" встретятся с болельщиками 18 июля

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ПФК "Крылья Советов" организует встречу на стадионе "Солидарность Самара Арена" 18 июля. Мероприятие состоится сразу после окончания контрольной встречи против "Урала", которая пройдет в закрытом режиме (за ходом игры можно будет следить на радио "Самара Максимум", начало – в 16:00).

Проход болельщиков будет осуществляться через GATE 3. Начало запуска – 18:00. Болельщики будут располагаться на трибуне А. Все присутствующие смогут задать вопрос футболистам, тренерам, либо руководству клуба. На встрече будет презентована новая форма команды на сезон 2021/22.

Обращаем ваше внимание на соблюдение необходимых санитарных мер: социальная дистанция, маски, перчатки.

В связи с коронавирусными ограничениями количество болельщиков на встрече может быть ограничено.