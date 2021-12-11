"Крылья Советов" сыграли на "Солидарность Самара Арене" с казанским "Рубином" - 2:0

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В заключительном матче в этом году в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали казанский "Рубин".

На 62 минуте встречи Иван Сергеев отправил мяч в ворота гостей.

На 85 минуте встречи в быстрой атаке Иван Сергеев сделал отличную передачу, и семнадцатилетний Сергей Пиняев, отправив в касание мяч в сетку ворот "Рубина", открыл свой бомбардирский счет в РПЛ – 2:0.

Иван Сергеев забил свой 6 гол в сезоне и догнал по этому показателю Владислава Сарвели.

Чемпионат возобновится в следующем году. В 19-ом туре Тинькофф РПЛ, запланированном на 25-28 февраля, "Крылья Советов" в гостях сыграют с "Ростовом", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"