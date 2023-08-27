«Крылья Советов» сегодня на своем поле принимают «Балтику»

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Сегодня на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Балтики» из Калининграда. Начало встречи в 18:30.



Чтобы посмотреть его и поболеть за любимую команду вживую, понадобится Карта болельщика. Завести Карту нетрудно - в отделении МФЦ или онлайн через «Госуслуги» и приложение «Госуслуги Карта болельщика».



Для удобства поклонников футбола в день матча с 14:30 до 19:30, на прилегающей территории стадиона будет работать временный офис МФЦ (Gate-3).



Документы, которые необходимо взять с собой для оформления Карты болельщика:

- паспорт;

- для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.

Фото: минспорта СО