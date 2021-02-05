"Крылья Советов" провели заключительную тренировку на втором сборе в Турции

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Сегодня утром у "Крыльев" прошла полуторачасовая тренировка. Она включала в себя как тактическую работу, так и игру в футбол. Это занятие стало заключительным на втором сборе в Турции. Впереди у "Крыльев" – два игровых дня.

В субботу, 6 февраля самарцы сыграют с действующим чемпионом Казахстана – "Кайратом". Игра начнется в 12:30 и пройдет на стадионе Gloria Sports Arena. На матч с "Кайратом" "Крылья" выйдут с лентами разных цветов – символами борьбы против рака. Акция пройдет в честь Всемирного дня борьбы против рака, отмечаемого в начале февраля.

7 февраля, в заключительный день сбора, нашим соперником в контрольном матче станет чемпион Черногории – "Будучность". Эта встреча пройдет на стадионе Bellis и начнется в 12:15. Обе игры будут показаны в прямом эфире "Крылья Советов-ТВ", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"