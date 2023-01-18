«Крылья Советов» провели заключительную тренировку на первом сборе

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Футболисты «Крыльев Советов» после победы в первом контрольном матче на сборах над азербайджанским клубом «Сумгаит» (1:0), провели тренировку.

В ней приняли участие все игроки, включая Николая Рассказова, который находится в расположении нашей команды. Завтра «Крылья» проведут контрольный матч, который завершит программу первого сбора.

По просьбе соперника матч будет проходить в закрытом режиме.

Второй сбор пройдет также в Турции с 22 января по 3 февраля, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"