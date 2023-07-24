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«Крылья Советов» продолжает акцию «Добрые «Крылья»

24 июля 2023 13:36
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Вы тоже можете сделать доброе дело!

ПФК «Крылья Советов» продолжает акцию «Добрые «Крылья». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время визита на клубную базу подарил абонемент на новый сезон для игрока команды «Крылья Мечты» Максима Ожерельева и призвал всех, у кого есть возможность, приобретать абонементы для тех, кто в этом нуждается. Футболисты «Крыльев» последовали примеру главы региона и приобрели абонементы для ребят из команды «Крылья Мечты».

Вы тоже можете сделать доброе дело!

Если у вас есть ребенок в возрасте от 7 до 11 лет, то он может получить возможность вывести игроков или арбитров на ближайшие четыре домашних матча «Крыльев Советов» («Балтика», «Динамо», «Ростов», «Зенит»). Для этого вам необходимо приобрести 1 абонемент для болельщика с ограниченными возможностями здоровья. Всего таких мест будет 25. Первые выкупившие абонементы для болельщиков с ОВЗ дадут возможность своим детям стать частью предматчевого шоу на «Солидарность Самара Арене». Стоимость абонемента для болельщиков с ОВЗ – 2800 рублей.

Для того, чтобы сделать доброе дело, нужно прийти в клубные магазины в ТЦ «Вертикаль» или на «Металлург». Там вы можете ознакомиться со списком детей с ограниченными возможностями здоровья и приобрести кому-то из них абонемент, а также оставить именное послание на специальной открытке. После покупки вам нужно будет оставить данные своего ребенка и контактный телефон – они будут нужны для вашего участия в предматчевом шоу, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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