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ПФК «Крылья Советов» продолжает акцию «Добрые «Крылья». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время визита на клубную базу подарил абонемент на новый сезон для игрока команды «Крылья Мечты» Максима Ожерельева и призвал всех, у кого есть возможность, приобретать абонементы для тех, кто в этом нуждается. Футболисты «Крыльев» последовали примеру главы региона и приобрели абонементы для ребят из команды «Крылья Мечты».

Вы тоже можете сделать доброе дело!

Если у вас есть ребенок в возрасте от 7 до 11 лет, то он может получить возможность вывести игроков или арбитров на ближайшие четыре домашних матча «Крыльев Советов» («Балтика», «Динамо», «Ростов», «Зенит»). Для этого вам необходимо приобрести 1 абонемент для болельщика с ограниченными возможностями здоровья. Всего таких мест будет 25. Первые выкупившие абонементы для болельщиков с ОВЗ дадут возможность своим детям стать частью предматчевого шоу на «Солидарность Самара Арене». Стоимость абонемента для болельщиков с ОВЗ – 2800 рублей.

Для того, чтобы сделать доброе дело, нужно прийти в клубные магазины в ТЦ «Вертикаль» или на «Металлург». Там вы можете ознакомиться со списком детей с ограниченными возможностями здоровья и приобрести кому-то из них абонемент, а также оставить именное послание на специальной открытке. После покупки вам нужно будет оставить данные своего ребенка и контактный телефон – они будут нужны для вашего участия в предматчевом шоу, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"