«Крылья Советов» после новогодних каникул отправляются на первый сбор

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Он пройдет в Турции.

Новый футбольный год для «Крыльев» начнется со встречи со старыми знакомыми. На первом сборе, 21 января команда сыграет со «Славией», которую возглавляет Александр Тарханов. А 27 января самарцы встретятся с «Целе», главным тренером которой является Иржи Ярошик, сообщает пресс-служба «КС».

Напомним, «Крылья Советов» в Турции проведут в общей сложности три учебно-тренировочных сбора. Первый состоится с 9 по 21 января, второй – с 26 января по 7 февраля, третий – с 11 по 20 февраля. В рамках сборов запланировано проведение 12 контрольных матчей, сообщает ГТРК Самара.