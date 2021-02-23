«Крылья Советов» подписали контракты с тремя новичками

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Самарскую команду усилили защитник, полузащитник и нападающий.

В составе «Крыльев Советов» - три новичка. Это футболисты из соседних стран, но также среди них есть и воспитанник самарского футбола.

Так, подписан контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Именно он – воспитанник Академии имени Коноплева. До «КС» успел выступить за московский ЦСКА, в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского клуба «Слован» Ефремов завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии. А еще футболист выступал за «Оренбург», «Урал» и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную национальную сборную России. За «Крылья Советов» Ефремов будет играть под номером 22.

Также теперь в составе самарских «Крыльев» - нападающий сборной Казахстана. 25-летний Абат Аймбетов выступал за «Актобе» и «Кайрат». В этих клубах он стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Казахстана. Абат будет выступать за «Крылья Советов» под номером 9.

Еще одно приобретение «КС» - 19-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа. До самарской команды он играл в «Минске», откуда уезжал в аренду в «Зенит». Дмитрий Прищепа выступал за сборные Белоруссии разных возрастов. В «Крыльях Советов» он будет играть под номером 35, сообщается на официальном сайте клуба, пишет ГТРК Самара.