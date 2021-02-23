Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре выявлены 86 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Сегодня торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества, проходят по всей области.
В День защитника Отечества Дмитрий Азаров возложил цветы к Вечному огню
Пострадавших нет.
В Оренбургской области на магистральном газопроводе произошел взрыв
На Московском шоссе в Самаре добавят полос для движения транспорта
На Московском шоссе в Самаре добавят полос для движения транспорта
Кинологи назвали основные команды для служебных собак
Кинологи назвали основные команды для служебных собак
Россияне празднуют День защитника Отечества
Россияне празднуют День защитника Отечества
Морозы в Самарской области достигнут -37 градусов
Морозы в Самарской области достигнут -37 градусов
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  -24 °C, Тольятти  -26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.98
0.01
EUR 89.66
0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
21 февраля в Ширяево пройдёт фестиваль Жигулёвская Зима 2021
Премьера спектакля "Нездешний вечер" пройдет в Самарском театре "Город"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

«Крылья Советов» подписали контракты с тремя новичками

23 февраля 2021 11:09
170
Крылья Советов подписали контракты с тремя новичками

Самарскую команду усилили защитник, полузащитник и нападающий.

В составе «Крыльев Советов» - три новичка. Это футболисты из соседних стран, но также среди них есть и воспитанник самарского футбола.

Так, подписан контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Именно он – воспитанник Академии имени Коноплева. До «КС» успел выступить за московский ЦСКА, в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского клуба «Слован» Ефремов завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии. А еще футболист выступал за «Оренбург», «Урал» и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную национальную сборную России. За «Крылья Советов» Ефремов будет играть под номером 22.

Также теперь в составе самарских «Крыльев» - нападающий сборной Казахстана. 25-летний Абат Аймбетов выступал за «Актобе» и «Кайрат». В этих клубах он стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка Казахстана. Абат будет выступать за «Крылья Советов» под номером 9.

Еще одно приобретение «КС» - 19-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа. До самарской команды он играл в «Минске», откуда уезжал в аренду в «Зенит». Дмитрий Прищепа выступал за сборные Белоруссии разных возрастов. В «Крыльях Советов» он будет играть под номером 35, сообщается на официальном сайте клуба, пишет ГТРК Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2021  10:03 
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
В сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение, отметил он. Социум
267
По словам губернатора, в регионе предстоит выбрать школы и на их базе открыть профессионально оборудованные классы гимнастики. 
22 февраля 2021  20:02 
Дмитрий Азаров: в Самарской области откроют филиал академии спорта Ирины Винер
По словам губернатора, в регионе предстоит выбрать школы и на их базе открыть профессионально оборудованные классы гимнастики.  Политика региона
955
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за мороза
22 февраля 2021  13:55 
Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за мороза
ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать... Социум
1258
В Самарской области за сутки на 22 февраля выявлены 285 заболевших коронавирусом
22 февраля 2021  12:00 
В Самарской области за сутки на 22 февраля выявлены 285 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2845, вылечились и выписаны 43103 человека.  Здравоохранение
1456
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
20 февраля 2021  13:44 
В Самарской области за сутки на 20 февраля выявлены 290 заболевших коронавирусом
В больницах остаются 2843, вылечились и выписаны 42533 человек.    Здравоохранение
2980
Весь список