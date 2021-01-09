"Крылья Советов" отправились на первый сбор

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Футболисты и тренеры нашей команды собрались в Москве, откуда дневным рейсом отправились в Турцию.

Тренерский штаб самарцев во главе с Игорем Осинькиным взял в Анталию 25 футболистов: Евгений Фролов, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Дмитрий Комбаров, Юрий Горшков, Роман Ежов, Данила Смирнов, Денис Якуба, Мехди Зеффан, Владислав Тюрин, Максим Витюгов, Александр Гацкан, Дмитрий Кабутов, Степан Шерстнев, Бахадур Соколов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Дмитрий Цыпченко, Максим Канунников, Егор Голенков, Иван Сергеев

В расположении сборной Ирака находится Сафаа Хади. Два игрока нашей команды – Максим Карпов и Раду Гынсарь проходят лечение и восстанавливаются от травм, полученных в прошлом году.

В рамках первого сбора "Крылья Советов" планируют провести три контрольных матча: "Спартак" Суботица (18 января), "Чайка"( 19 января) и "Славия" София (21 января), передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"