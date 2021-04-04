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В 34 туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Арене" принимали ивановский "Текстильщик".

"Крылья Советов" одержали девятую подряд победу и повторили рекорд ФНЛ, принадлежащий московскому "Торпедо". «Крылья Советов» выиграли у ивановского «Текстильщика» со счетом 4:0.

Эта победа стала для "Крыльев" одиннадцатой с крупным счетом в текущем сезоне.

Богдан Овсянников провел свой шестой матч за "Крылья" в первенстве ФНЛ, и, как в предыдущих матчах, оставил ворота самарцев в неприкосновенности. Всего ворота нашей команды оставались "сухими" 20 матчей в сезоне.

Следующий матч "Крылья" проведут в рамках 1/4 финала Бетсити – Кубка России. В четверг, 8 апреля, самарцы на "Солидарность Арене" принимают московское "Динамо. Начало игры в 18:30. Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".

Фото: сайт ФК.