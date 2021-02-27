"Крылья Советов"" обыграли "Нижний Новгород" 1:0. И вышли на первое место

70

"Крылья Советов"" обыграли "Нижний Новгород" и вышли на первое место.

В 27 туре ОЛИМП – ФНЛ "Крылья Советов" в гостях встречались со своим прямым конкурентом за первую строчку в турнирной таблице "Нижним Новгородом".

Единственный мяч в игре с передачи Антона Зиньковского красивым ударом из штрафной на 77 минуте матча забил Роман Ежов.

Эта победа, с минимальным счетом 1:0, вывела "Крылья" на первое место.

В следующем, 28 туре, наша команда принимает "Чертаново". Матч состоится в субботу, 6 марта, в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"