Я нашел ошибку
Главные новости:
Хозяйка магазина считает, что дети могли снимать ролик для соцсетей, либо ради спора.
На Сахалине переодетые в единорогов дети напали на ювелирный магазин
Единственный мяч в игре забил Роман Ежов.
"Крылья Советов"" обыграли "Нижний Новгород" 1:0. И вышли на первое место
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства.
Самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Проблема с данными о зарплатах россиян состоит в том, что учитываются только статистические данные.
Зарплаты россиян предложили считать по-новому
Минпросвещения и Рособрнадзор до 29 марта должны будут скорректировать свои правовые акты, следует из постановления правительства.
Кабмин утвердил особенности проведения итоговой аттестации для школьников в 2021 году
Из-за бурана таксист не смог довезти 66-летнюю женщину до подъезда, и она заблудилась.
Жительница Урала заблудилась по дороге домой во время бурана и замерзла насмерть
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью по Самарской области ожидается сильный ветер
Оба памятника созданы руками скульптора Николая Куклева.
Два памятника в Самарской области вошли в энциклопедию самых необычных скульптур России
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.44
0.97
EUR 90.37
0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

"Крылья Советов"" обыграли "Нижний Новгород" 1:0. И вышли на первое место

27 февраля 2021 17:15
70
Единственный мяч в игре забил Роман Ежов.

"Крылья Советов"" обыграли "Нижний Новгород" и вышли на первое место.

В 27 туре ОЛИМП – ФНЛ "Крылья Советов" в гостях встречались со своим прямым конкурентом за первую строчку в турнирной таблице "Нижним Новгородом".

Единственный мяч в игре с передачи Антона Зиньковского красивым ударом из штрафной на 77 минуте матча забил Роман Ежов.

Эта победа, с минимальным счетом 1:0, вывела "Крылья" на первое место.

В следующем, 28 туре, наша команда принимает "Чертаново". Матч состоится в субботу, 6 марта, в 15:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ФК "КС"

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства.
27 февраля 2021  16:34 
Самарский театр кукол вернулся в свой исторический дом
Посмотреть, как разместился театр, одним из первых приехал губернатор Дмитрий Азаров и юные поклонники театрального искусства. Культура
65
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
27 февраля 2021  10:50 
Более 4,5 млрд рублей получит Самарская область на строительство и ремонт дорог
Большая часть средств – 3 миллиарда 750 миллионов рублей – будет направлена на строительство капиталоемких объектов в городских агломерациях. Строительство
557
В Самарской области обещают сильный туман и гололед
27 февраля 2021  10:32 
В Самарской области обещают сильный туман и гололед
Объявлен желтый уровень опасности. Экология
417
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
26 февраля 2021  13:01 
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия из отраслей, которые еще не восстановились от влияния пандемии и не вернулись к докризисным показателям. Финансы и Банки
1487
В Самаре прозвучат сирены
26 февраля 2021  12:58 
В Самаре прозвучат сирены
Будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы   оповещения Социум
1408
Весь список