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"Крылья Советов" начали подготовку к матчу против тульского "Арсенала"

3 августа 2021 12:33
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"Крылья Советов" начали подготовку к матчу против тульского "Арсенала"

Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" 2 августа собрались на клубной базе и начали подготовку к матчу 3-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги против тульского "Арсенала".

В общей группе занимались все футболисты, кроме Дениса Якубы, которому назначено дополнительно обследование в связи с травмой, полученной в матче против "Спартака", и Дмитрия Прищепы, который работал индивидуально. Дмитрий Кабутов тренировался с некоторыми ограничениями из-за повреждения.

В следующей встрече за нашу команду сможет сыграть нападающий Максим Глушенков. Он будет заявлен за "Крылья" на этой неделе.

Матч против "Арсенала" пройдет в Туле 7 августа. Начало поединка в 18:30 по самарскому времени. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "Матч Премьер".

Фото: сайт КС

Теги: "Крылья Советов" Арсенал матч футбол

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