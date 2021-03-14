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"Крылья Советов" на стадионе "Металлург" принимали омский "Иртыш".

Счет в матче был открыт на 4 минуте встречи – главный арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Иван Сергеев – 1:0.

На 42 минуте Юрий Горшков отправил мяч в сетку – 2:0.

Через две минуты гости смогли забить в ворота "Крыльев" – подачу с углового замкнул Денис Магадиев – 2:1.

На 55 минуте красивым ударом из-за штрафной площади в дальний угол Антон Зиньковский довел счет до 3:1.

Иван Сергеев забил в мачте свой 26 гол и уверенно лидирует в гонке бомбардиров ФНЛ.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против брянского "Динамо". 20 марта, в 16:00, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"