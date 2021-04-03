"Крылья Советов" на "Солидарность Арене" сыграли с ивановским "Текстильщиком" - 4:0

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В 34 туре ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Арене" принимали ивановский "Текстильщик".

На 25 минуте встречи Иван Сергеев отправил мяч в сетку ворот гостей – 1:0.

На 38 минуте игры Иван Сергеев довел счет до 2:0.

На 52 минуте Иван Сергеев реализовал выход один на один – 3:0.

На 86 минуте отличился Егор Голенков и установил окончательный счет – 4:0.

Иван Сергеев забил пятый в сезоне хет-трик – это новый рекорд ФНЛ.

"Крылья Советов" одерживают девятую подряд победу и повторяют рекорд ФНЛ, принадлежащий московскому "Торпедо".

Эта победа стала для "Крыльев" одиннадцатой с крупным счетом в текущем сезоне.

Следующий матч "Крылья" проведут в рамках 1/4 финала Бетсити – Кубка России. В четверг, 8 апреля, самарцы на "Солидарность Арене" принимают московское "Динамо. Начало игры в 18:30. Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"