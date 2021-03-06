"Крылья Советов " на "Металлурге" разгромили московское "Чертаново" – 5:0

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"Крылья Советов" на "Металлурге" принимали московское "Чертаново".

Счет в матче на 15 минуте открыл Владимир Полуяхтов – 1:0.

На 30 минуте Никита Чернов отправил мяч в сетку – 2:0.

На 36 минуте третий мяч в ворота "Чертаново" забил Дмитрий Цыпченко – 3:0.

На 40 минуте после индивидуальных действий Ивана Сергеева мяч отскочил к Антону Зиньковскому, который дальним ударом отправил мяч в притирку со штангой – 4:0.

На 58 минуте Дмитрий Кабутов вывел Ивана Сергеева один на один, лучший бомбардир ФНЛ забил пятый мяч в ворота гостей – 5:0.

С 23 голами Иван Сергеев продолжает уверенно лидировать в списке бомбардиров ФНЛ.

Эта победа стала десятой победой с крупным счетом в текущем сезоне.

Шестнадцатый матч ворота нашей команды остаются в неприкосновенности.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на выезде. В среду, 10 марта, наша команда сыграет с "Томью", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"