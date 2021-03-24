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"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" - 2:0   
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"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" - 2:0   

24 марта 2021 19:41
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Иван Сергеев с 28 забитыми голами продолжает лидировать в гонке бомбардиров ОЛИМП – Первенства ФНЛ.

"Крылья Советов" на "Металлурге" встречались с нижнекамским "Нефтехимиком".

Счет в матче открыли самарцы на 10 минуте встречи, передачу к воротам Юрия Горшкова замкнул Никита Чернов – 1:0.

На первой минуте второго тайма мяч в ворота отправил Иван Сергеев – 2:0.

Иван Сергеев с 28 забитыми голами продолжает лидировать в гонке бомбардиров ОЛИМП – Первенства ФНЛ.

Все шесть матчей первенства и одна игра на кубок в этом году завершились победой "Крыльев".

Следующий матч "Крылья Советов" проведут во Владикавказе против "Алании". Игра состоится 28 марта, в 17:00, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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