Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году

119

Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин задействовал всех здоровых на данный момент игроков. Впервые футболки самарского клуба надели находящиеся на просмотре Дмитрий Прищепа и Арни Вильхамссон. Оба сыграли по тайму. После длительной паузы на поле вновь вышел Сафаа Хади. В первой половине игры счет не был открыт. Зато после перерыва было забито сразу пять мячей. Все голы получились по-своему красивыми. Открыл счет голам самарской команды в этом году чудо-удар Максима Витюгова. Затем Иван Сергеев удвоил преимущество самарцев. Третий гол в своем фирменном стиле забил Александр Солдатенков. Окончательный счет в матче установил исландский атакующий полузащитник – Арни. Единственный пропущенный гол получился со стандарта. Серб Йочич красивым ударом исполнил штрафной.

Во вторник, 19-го января "Крылья Советов" проведут второй матч на турецком сборе. Соперник – "Чайка" (Песчанокопское). Игра начнется в 18:30 по самарскому времени.

Контрольный матч.

"Крылья Советов" – "Спартак" (Суботица) – 4:1 (0:0)

Здесь можно посмотреть рассказ Максима Витюгова - о сумасшедшем голе «Спартаку», сборах и Александре Гацкане