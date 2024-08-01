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Как стало известно Metaratings.ru , «Крылья Советов» интересуются 30-летним экс-защитником «Спартака» Георгием Джикией. По нашей информации, футболист не спешит с принятием решения и рассматривает все варианты, выбирая лучший.

По завершении прошлого сезона Джикия покинул «Спартак», за который играл с 2017 года. В составе московской команды он провел 215 матчей, забил пять голов и отдал 11 голевых передач. Ныне игрок пребывает в статусе свободного агента.