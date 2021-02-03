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"Крылья Советов" и болельщики помогли ветеранам клуба

3 февраля 2021 16:50
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Часть эксклюзивных футболок с надписью "Панфилов" под ромбом "Крыльев" поступила в продажу. Болельщики выкупили все футболки.

Матч с "Аланией" в 13-м туре ОЛИМП-ФНЛ (2:0) "Крылья" сыграли в футболках, посвященных Валерьяну Панфилову – рекордсмену клуба по количеству сыгранных матчей (413), мастеру спорта СССР, заслуженному ветерану нашей команды. В октябре Валерьян Владимирович отпраздновал юбилей – 70 лет.

Часть эксклюзивных футболок с надписью "Панфилов" под ромбом "Крыльев" поступила в продажу. Болельщики выкупили все футболки. Все деньги с продажи футболок пошли на поддержку ветеранского движения "Крыльев".

Помощь была оказана двум ветеранам клуба – Евгению Гецко, мастеру спорта СССР, выступавшему за нашу команду в 1970-м году, и заслуженному ветерану клуба Геннадию Платонову, проведшему за "Крылья" 247 игр. У них были проблемы со здоровьем – часть собранных денег пошла на медицинскую помощь ветеранам.

Также средства с продажи футболок пошли на изготовление памятника Анатолию Кикину – заслуженному ветерану "Крыльев", мастеру спорта СССР.

– Мы благодарим каждого болельщика, принявшего участие в этой благотворительной акции. "Крылья" регулярно помогают ветеранам, но эта акция важна тем, что болельщики лично поддержали заслуженных футболистов клуба, проявили дань уважения и реально помогли людям. Это дорогого стоит. Спасибо вам от всего ветеранского движения "Крыльев", – сказал Валерьян Панфилов, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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