"Крылья Советов" готовятся к матчу с "Текстильщиком"

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Наша команда продолжает подготовку к матчу 34-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "Текстильщик". 1 апреля самарцы провели очередную тренировку на стадионе "Металлург". Перед началом занятия команда поздравила с днем рождения Дмитрия Ефремова.

В занятии принимали участие футболисты, вернувшиеся из расположения своих национальных сборных – Иван Ломаев, Сафаа Хади и Дмитрий Прищепа. В общую группу вернулись Дмитрий Комбаров и Максим Канунников. Денис Якуба восстанавливается от повреждения, полученного в игре с "Аланией". Дмитрий Кабутов, пропускавший игру во Владикавказе из-за перебора желтых карточек, также готовится принять участие в игре предстоящем матче.

Матч 34-го тура ОЛИМП-ФНЛ "Крылья Советов" – "Текстильщик" пройдет в субботу, 3 апреля на "Самара Арене". Игра начнется в 15:00. Билеты можно приобрести онлайн, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".