«Крылья Советов - 2007» завоевали серебряные медали турнира ЮФЛ-Приволжье

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У юношей 2007 года рождения завершился турнир ЮФЛ-Приволжье. В соревнованиях приняли участие 14 команд. По итогу «Крылья Советов - 2007» под руководством Федора Еремина завоевали серебряные медали.



В заключительном, 26-м туре соперником волжан стала пермская команда «Академия-Амкар». Самарцы уверенно обыграли сверстников со счетом - 2:1. У «Крыльев» голами отличились Денис Маликов на 14-й минуте и Артем Баканов на 41-й.



Отметим, что в 26 матчах футболисты «Крыльев Советов - 2007» 16 раз одержали победу, трижды сыграла вничью и 7 раз потерпели поражение. При этом забили 48 голов и 29 раз пропустили в свои ворота.

Фото: минспорта СО