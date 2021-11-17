Крис Докерти - новый спортивный директор ФК «Акрон»!

135

Опытный шотландский специалист Крис Докерти стал новым спортивным директором клуба. Крис имеет богатый международный опыт – он работал заместителем спортивного директора в хорватском «Хайдуке», также имеет опыт работы в Китае. Последним клубом Криса был «Данди Юнайтед», где он отвечал за тактику первой команды и тесно взаимодействовал с Академией. В прошлом он также работал в шотландской футбольной ассоциации в качестве аналитика и тренера, сообщает ФК.

В «Акроне» Крис будет отвечать за стратегию развития клуба – разработку и внедрение футбольной философии, методологию, академию и селекционную политику. В интервью пресс-службе Крис рассказал, как принял решение о переезде в Тольятти: «Одна из ключевых вещей для меня – то, что клуб прогрессивный. У большинства клубов с историей есть одна и та же проблема – они работают 20 или 30 лет одинаково и в них очень сложно что-то поменять, даже если новые способы работают лучше. Мне нравится, что можно начать с начала, структурировать процессы. Второе, что повлияло на мой выбор – долгосрочный план. Нет какого-то сиюминутного давления, погони за результатом здесь и сейчас. Это дает возможность выстроить стратегию, которая постепенно приведет нас к успеху».

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался о назначении Криса Докерти: «Мы рады приветствовать Криса в «Акроне». Для нас важно, что он разделяет ценности клуба, работал с сильными академиями в Европе и тесно взаимодействовал с тренерским штабом и скаутами в европейских лигах. Уверен, что успешный международный опыт и глубокое понимание процессов внутри команды позволят Крису добиться поставленных целей в Тольятти».