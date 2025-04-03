Космический полумарафон пройдет в Самаре

В честь Дня космонавтики приглашаем вас стать частью массового спортивного события — Космического полумарафона. Этот старт пройдет в Самарской области в десятый раз.
13 апреля
9:00
Самара, спуск площади Славы
Дистанции для всех возрастов и уровней подготовки
Детские забеги
Беговые дистанции от 3 до 21 км
Корпоративный старт
Инклюзивный забег
Северная ходьба
Участие в Космическом полумарафоне - это возможность окунуться в атмосферу научно-технических достижений нашей страны. В нашем городе - Куйбышеве - изготавливались детали ракеты-носителя, которая 64 года назад вывела Юрия Гагарина на орбиту Земли. Пусть ваш забег станет символом стремления к звездам!
Участие платное, количество мест ограничено. Каждому участнику потребуется медицинский допуск.