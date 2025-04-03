Космический полумарафон пройдет в Самаре

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В честь Дня космонавтики приглашаем вас стать частью массового спортивного события — Космического полумарафона. Этот старт пройдет в Самарской области в десятый раз.



13 апреля

9:00

Самара, спуск площади Славы

Дистанции для всех возрастов и уровней подготовки



Детские забеги

Беговые дистанции от 3 до 21 км

Корпоративный старт

Инклюзивный забег

Северная ходьба



Участие в Космическом полумарафоне - это возможность окунуться в атмосферу научно-технических достижений нашей страны. В нашем городе - Куйбышеве - изготавливались детали ракеты-носителя, которая 64 года назад вывела Юрия Гагарина на орбиту Земли. Пусть ваш забег станет символом стремления к звездам!

Участие платное, количество мест ограничено. Каждому участнику потребуется медицинский допуск.