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Контрольный матч: «Торпедо» – «Крылья Советов» – 1:0

4 февраля 2025 18:14
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Контрольный матч: «Торпедо» – «Крылья Советов» – 1:0

«Крылья» в контрольном матче уступили «Торпедо» - 0:1.

Гол: Червяков.

«Крылья Советов» (первый тайм): 39 Фролов, 3 Галдамес, 5 Ороз, 95 Гапонов, 23 Бейл, 22 Костанца, 7 Цыпченко, 11 Ежов, 73 Шитов, 19 Олейников, 20 Рахманович (17 Бабаев, 42').

«Крылья Советов» (второй тайм): 30 Песьяков, 15 Рассказов, 24 Евгеньев, 4 Солдатенков, 25 Печенин, 21 Иванисеня, 6 Бабкин, 28 Дмитриев, 17 Бабаев (76 Бобер, 77'), 29 Карпицкий (98 Максимов, 77'), 91 Игнатенко (92 Попов, 77').

Запасные: 81 Овсянников, 71 Недоспасов, 65 Грибакин.

Два тайма по 50 минут, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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