Константин Ганечкин стал бронзовым призером этапа Кубка России по парасноуборду

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В Челябинской области проходит первый этап Кубка России по сноуборду, в котором принимают участие спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. В их числе - сборная Самарской области под руководством тренера Дмитрия Волобоева. В дисциплине кросс-слалом наш спортсмен Константин Ганечкин стал бронзовым призером. Полсекунды уступил ему еще один представитель Самарской области Сергей Новиков - он четвертый.

Спортсмены выступили на новом оборудовании - досках и защитной экипировке, которое было приобретено Центром адаптивной физической культуры и адаптивного спорта - подведомственным учреждением министерства спорта Самарской области - в рамках программы «Мастер спорта». Региональная программа «Мастер спорта» инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым. Она предлагает дополнительные субсидии из регионального бюджета на поддержку спорта, в том числе на приобретение специализированной экипировки для членов спортивных сборных команд Самарской области.

Фото: минспорта СО