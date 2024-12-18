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Команда самарского Росреестра приняла участие в ответном товарищеском матче по настольному теннису

18 декабря 2024 12:44
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Команда самарского Росреестра приняла участие в ответном товарищеском матче по настольному теннису

 Команда самарского Росреестра приняла участие в ответном товарищеском матче по настольному теннису с командой Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №22 по Самарской области. Межведомственный турнир был организован членами молодежных советов и первичных профсоюзных организаций.

          Ответная встреча прошла спустя полгода после летних соревнований. На протяжении этого времени обе команды тренировались, чтобы показать в игре свои лучшие качества.

          По результатом поединка победителем стал Валерий Мишин, ведущий специалист-эксперт отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области.

          «Отрадно, что наши межведомственные турниры стали традиционными. Они укрепляют не только внутрикорпоративный дух, но и оказывают положительное влияния на межведомственное взаимодействие, - отмечает председатель первичной профсоюзной организации Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин. - Выражаем благодарность Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России №22 по Самарской области за прием, организацию  и предоставление площадки для проведения мероприятия. От всего сердца поздравляем победителей! Всем участникам желаем дальнейших успехов в спорте и профессиональной деятельности. Надеемся на продолжение нашей спортивной дружбы!»

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