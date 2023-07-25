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Команда самарских росгвардейцев взяла «серебро» окружного чемпионата по комплексному единоборству

25 июля 2023 09:56
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Команда самарских росгвардейцев взяла «серебро» окружного чемпионата по комплексному единоборству

В Нижнем Новгороде завершился чемпионат Приволжского округа Росгвардии по комплексному единоборству среди мужчин. В состязаниях приняли участие 16 команд из всех регионов, входящих в состав ПФО. За звание лучших сражались более 100 спортсменов – все они действующие сотрудники и военнослужащие ведомства.

Соревнования прошли по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения. По итогам поединков в каждой из весовых категорий судейская коллегия под председательством начальника физической подготовки и спорта округа полковника Сергея Аристова определила победителей и призеров турнира.

Команда Управления Росгвардии по Самарской области в бескомпромиссной борьбе завоевала «серебро» чемпионата. В весовой категории до 85 кг лучшим стал сотрудник СОБР «Омега», в весовых категориях до 90 и свыше 90 кг бронзовые награды достались бойцам ОМОН «Утес» из Самары.

На торжественной церемонии закрытия победителей наградили медалями, грамотами и ценными призами. Все участники чемпионата показали высокий уровень подготовки, хорошую спортивную и физическую форму.

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