Команда региона впервые принимает участие в фестивале ГТО среди лиц с нарушением слуха

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Фестиваль проходит с 14 по 18 августа в столице Удмуртии Ижевске. В течении трех соревновательных дней 16 команд будут соревноваться в лично-командном зачете.

В спортивную программу фестиваля включены следующие виды испытаний: подтягивание, отжимания, наклон, поднимание туловища из положения лежа, прыжок в длину с места, плавание, а также гонка ГТО (эстафета).



Самарскую область на соревнованиях представляет сборная команда в составе: Эльвира Муртазина, Евгения Исаева, Даниил Оганесян, Роман Подлиннов, Артем Полохов, Николай Шашкин, Алексей Водолазов, Юлия Михайлина (руководитель команды).

Фото: минспорта СО