Кирилл Пульвер выполнил отборочные критерии для участия в чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

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В Калуге прошел чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.



В соревнованиях приняли участие спортсмены из 46 регионов России, в том числе сборная Самарской области.



Наши спортсмены завоевали медали на разных дистанциях, в разных стилях и классах.



Призер Паралимпийских игр 2024 года, спортсмен Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, воспитанник самарской СШОР №8 и тренеров В.В.Ленского и С.В.Иванова Кирилл Пульвер выполнил отборочные критерии для участия в чемпионате мира по плаванию среди лиц с инвалидностью, который пройдет в сентябре в Сингапуре.



Кирилл Пульвер официально включен в состав сборной России.

Фото: минспорта СО