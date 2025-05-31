Я нашел ошибку
Главные новости:
Определенные аромамасла оказывают положительное влияние на эмоциональный фон, снижая уровень тревожности и способствуя расслаблению.
Эксперт: ароматерапия представляет собой мощный инструмент в борьбе с депрессией
Вячеслав Федорищев подчеркнул: главное - профессионализм.
Вячеслав Федорищев рассказал о кадровых изменениях в самарском футбольном клубе и основных профессиональных качествах будущего главного тренера
Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью.
МЧС СО: тополиный пух пожарoопасен
Кирилл Пульвер официально включен в состав сборной России.
Кирилл Пульвер выполнил отборочные критерии для участия в чемпионате мира по паралимпийскому плаванию
«Зелёный марафон» — яркий городской праздник, где каждый год тысячи жителей более 60 городов выходят на старт независимо от возраста, физической подготовки и опыта.
В Самаре сотрудники СУ СКР СО приняли участие в благотворительном забеге «Зелёный марафон»
Во время лекции ребята познакомились с основами казачества: зарождением и развитием, традициями и обычаями, а также узнали о географии казаков России.
Лекция Общества «Знание»: студенты Самарской области познакомились с основами казачества
30 спортсменов из трех коллективов физической культуры.
В Тольятти прошли соревнования по летнему мини-футболу, в которых приняли участие сотрудники полиции
Выставка предлагает взглянуть на исторические события Великой Отечественной войны глазами обычного подростка, живущего в тыловом Куйбышеве.
Музей имени Алабина: по выставке "Тыл" пройдет кураторская экскурсия Рудольфа Голубева
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.62
0.12
EUR 89.25
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает гостей 4 июня на "День морской свинки"!
Самарский зоопарк приглашает на мероприятие "День защиты детей"!
IV Музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Самарской области: гала-концерт к 185-летию Чайковского
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Кирилл Пульвер выполнил отборочные критерии для участия в чемпионате мира по паралимпийскому плаванию

31 мая 2025 16:51
161
Кирилл Пульвер официально включен в состав сборной России.

В Калуге прошел чемпионат России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 46 регионов России, в том числе сборная Самарской области.

 Наши спортсмены завоевали медали на разных дистанциях, в разных стилях и классах.

Призер Паралимпийских игр 2024 года, спортсмен Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, воспитанник самарской СШОР №8 и тренеров В.В.Ленского и С.В.Иванова Кирилл Пульвер выполнил отборочные критерии для участия в чемпионате мира по плаванию среди лиц с инвалидностью, который пройдет в сентябре в Сингапуре.

 Кирилл Пульвер официально включен в состав сборной России.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев подчеркнул: главное - профессионализм.
31 мая 2025, 18:05
Вячеслав Федорищев рассказал о кадровых изменениях в самарском футбольном клубе и основных профессиональных качествах будущего главного тренера
Вячеслав Федорищев подчеркнул: главное - профессионализм. Общество
178
Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью.
31 мая 2025, 17:32
МЧС СО: тополиный пух пожарoопасен
Тополиный пух легко воспламеняется и горит с большой скоростью. Общество
109
«Зелёный марафон» — яркий городской праздник, где каждый год тысячи жителей более 60 городов выходят на старт независимо от возраста, физической подготовки и опыта.
31 мая 2025, 16:39
В Самаре сотрудники СУ СКР СО приняли участие в благотворительном забеге «Зелёный марафон»
«Зелёный марафон» — яркий городской праздник, где каждый год тысячи жителей более 60 городов выходят на старт независимо от возраста, физической... Общество
162
В центре внимания
Вячеслав Федорищев:
31 мая 2025  14:19
Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"
207
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
31 мая 2025  14:11
1 июня временно изменится схема движения транспорта в историческом центре Самары
196
С 31 мая появятся новые водные рейсы в села Ширяево и Винновк
31 мая 2025  12:33
С 31 мая появятся новые водные рейсы в села Ширяево и Винновка
199
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
30 мая 2025  14:00
Самарские семьи приглашаются на 2 сезон конкурса «Это у нас семейное»
376
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
30 мая 2025  13:57
Сильная жара в Самарской области: объявлен жёлтый уровень опасности
357
Весь список