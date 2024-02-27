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Каждый шестой россиянин присоединился к движению ГТО

27 февраля 2024 09:23
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Каждый шестой россиянин присоединился к движению ГТО

Регистрацию на интернет-портале комплекса ГТО прошли 22,16 млн. россиян старше 6 лет. Такие данные были озвучены на Форуме национальных достижений в рамках Международной выставки "Россия". На мероприятии были представлены результаты реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 2023 году.

«По сравнению с 2020 годом доля занимающихся спортом уже выросла на 8 процентных пунктов. И нам, конечно, нужно будет продолжать эту работу, чтобы было не только желание, но и возможности для систематических спортивных занятий. Для этого в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» с 2020 по 2023 годы в регионах построено порядка 450 различных объектов и около 1300 площадок для ГТО», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

По обнародованным данным, регистрацию на интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) прошли 16,11% россиян в возрасте от 6 лет. В их числе 255 709 человек с ограниченными возможностями здоровья. 13,5 млн человек (61,3% от зарегистрированных участников) уже прошли тестирование. 10,2 млн (75,2% от общего числа приступивших к тестированию) успешно выполнили нормативы на знак отличия ГТО. Из них:

⁃ 3 661 518 человек выполнили норматив на золотой знак (26,9% от приступивших), включая 16 243 лиц с ОВЗ;

⁃ 3 394 700 чел. — на серебряный знак (24,9% от приступивших), вкл. 7 152 лиц с ОВЗ;

⁃ 3 170 989 чел. — на бронзовый знак (23,3% от приступивших), вкл. 8 929 лиц с ОВЗ.

По планам, в 2024 году нормативы ГТО будут выполнять 14,6 млн граждан России.

«Я считаю, что комплекс ГТО внёс очень большой вклад в увеличение количества жителей, которые занимаются спортом. В этом году мы будем отмечать десять лет со дня возрождения комплекса ГТО. Сегодня это реальная возможность проверить свой уровень физической подготовки, выполнить нормативы и получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, дополнительные дни отпуска и прочие преференции по усмотрению работодателей. Уже проводятся разные фестивали ГТО: семейный, студенческий, фестиваль трудовых коллективов.  Участвовать в движении ГТО и быть обладателем знака отличия сейчас модно, ЗОЖно и очень почетно. Мы видим, что многие активно занимаются и готовятся к выполнению нормативов. Благо сейчас есть, где готовиться: по всей стране устанавливается множество спортивных площадок ГТО, работают центры тестирования, где профессиональные инструкторы показывают правильную технику выполнения упражнений.  И особенно замечательно, когда в семьях традиции передаются из поколения в поколение: дедушки, мамы, папы и даже дети — все занимаются и стремятся подтянуться к движению», — прокомментировала тренд спикер Форумавице-президент по стратегическим коммуникациям агентства КРОС Мария Ярина.  

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