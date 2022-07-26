Карта болельщика: жители губернии могут задать интересующие вопросы

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С июля 2022 года в России началось оформление электронных карт для посещения футбольных матчей Мир Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Теперь, чтобы попасть на домашние матчи ПФК «Крылья Советов», проводимых на стадионе «Солидарность Самара Арена» необходимо оформить Карту болельщика.

Номер карты потребуется при покупке билетов и абонементов, а также оформлении права доступа на стадион по аккредитации. Карта оформляется только один раз через портал «Госуслуги» или в МФЦ.

Напомним, что первый домашний матч «Крыльев» в новом сезоне пройдет уже в ближайшее воскресенье, 31 июля. В честь 80-летнего юбилея самарской команды стоимость билета — 8 рублей!

Министерство спорта Самарской области призывает поклонников футбола в случае возникающих вопросов, связанных с процессом оформления Карт болельщиков, задавать их в официальных аккаунтах ведомства: ВКонтакте, Одноклассники или Telegram.

Обращаем внимание, что высказывания, содержащие оскорбления, агрессию, а также нецензурную лексику будут удалены. Вопросы должны касаться исключительно Карты болельщика.