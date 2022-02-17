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Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекин

17 февраля 2022 22:06
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В показательных выступлениях примут участие шесть фигуристок, среди которых две россиянки — Анна Щербакова и Александра Трусова.

Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине. Об этом 17 февраля сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), пишут "Известия".

В показательных выступлениях примут участие шесть фигуристок, среди которых две россиянки — Анна Щербакова и Александра Трусова, а также представительница Японии Каори Сакамото, фигуристка из Южной Кореи Ю Ен, Алиса Лью (США) и Луна Хендрикс (Бельгия), отмечает «Спорт-Экспресс».

Выступления состоятся 20 февраля.

 

Фото:    pixabay

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