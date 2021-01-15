«КамАЗ-мастер» в 18-й раз выиграл ралли «Дакар»

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Экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил в общем зачете ралли-марафона «Дакар» среди грузовиков. Гонка проходила в Саудовской Аравии, передает РБК.



На последнем, 12-м этапе, соединившем Янбу-эль-Бахра и Джидду, Сотников показал второй результат. Он проиграл четыре секунды чеху Мартину Мацику на Iveco. Третьим стал еще один представитель «КамАЗ-мастера» Антон Шибалов.



Этого результата Сотникову хватило, чтобы сохранить лидерство в общем зачете. Гонщики «КамАЗ-мастера» заняли по итогам марафона весь пьедестал. Вторым стал Антон Шибалов, третьим — Айрат Мардеев.



Для Сотникова победа стала первой на «Дакаре». Ранее 35-летний гонщик занимал второе место на соревнованиях в 2017 и 2019 годах. В 2013 и 2017 годах россиянин выигрывал ралли «Шелковый путь».



Для команды «КамАЗ-мастера» победа на «Дакаре» стала пятой подряд и 18-й в истории. Помимо зачета грузовиков российские гонщики побеждали и в классе квадроциклов — в 2017 году первое место занял Сергей Карякин.



Ралли-марафон «Дакар» прошел в Саудовской Аравии второй раз подряд. Соглашение с правительством страны рассчитано на пять лет.



Гонка проводится с 1978 года. Первые 30 лет ралли-марафон проходил преимущественно на территории Северной Африки с финишем в Дакаре, столице Сенегала. В 2008 году соревнования отменили из-за террористической угрозы, а затем на протяжении 11 лет проводили в Южной Америке.



Фото: пресс-служба «КамАЗ-мастер» / РБК