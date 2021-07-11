Из самарских «Крыльев Советов» ушли тренер и защитник

214

Состав клуба «Крылья Советов» изменился. Его покинули два человека.



— Основной костяк команды сохранился. В первых числах июля клуб покинули главный тренер «Крыльев Советов — 2» Владимир Кухлевский и защитник Владимир Полуяхтов. Футболист выступал за «Крылья» с 2018 года. Он провел за самарскую команду 71 матч и отметился двумя забитыми мячами, — рассказали представители клуба «Крылья Советов».



Позиция главного тренера команды сохранилась. Наставником самарского клуба «Крылья Советов» останется Игорь Осинькин. Контракт с ним продлили на три года.

В сезоне-2020/21 перед тренером и самарскими спортсменами ставили задачу вернуться из первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в РФПЛ. «Крылья Советов» не только смогли выполнить эту программу минимум, но и вышли в финал Кубка России.

Перед началом нового сезона волжане сыграют еще два контрольных матча с «Уралом». Первая встреча пройдет 11 июля в Екатеринбурге. Второй матч состоится 18 июля в Самаре.

Также в конце месяца «Крылья Советов» проведут первый матч в рамках нового сезона РФПЛ. Их соперником станет чеченский «Ахмат». Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена», пишет 63.ру