Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 118 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самолет-амфибия Бе-200 прилетит на место ЧП из Магнитогорска.
Самолет-амфибию Бе-200 привлекут для тушения пожара в Тольятти
Для тушения привлекли вертолет и пожарный корабль, также на случай эвакуации людей развернули пункты временного размещения.
Площадь природного пожара в Тольятти увеличилась 
Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России
Вильфанд рассказал о возможных изменениях климата в России
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
В Рождествено в ДТП пострадал ребенок
В Рождествено в ДТП пострадал ребенок
Диетолог рассказала о подходящей еде в жаркую погоду
Диетолог рассказала о подходящей еде в жаркую погоду
Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей
Количество новых волн и судьба всей эпидемии коронавируса зависит от поведения людей
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.47
-0.73
EUR 88.14
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Состоится пешеходная экскурсия «Звёзды кинематографа в Самаре»
В Самаре проходят всероссийские соревнования по системному администрированию VSFI
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников ГИБДД с 85-летием инспекции
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Из самарских «Крыльев Советов» ушли тренер и защитник

11 июля 2021 11:39
214
Из самарских «Крыльев Советов» ушли тренер и защитник

Состав клуба «Крылья Советов» изменился. Его покинули два человека.

— Основной костяк команды сохранился. В первых числах июля клуб покинули главный тренер «Крыльев Советов — 2» Владимир Кухлевский и защитник Владимир Полуяхтов. Футболист выступал за «Крылья» с 2018 года. Он провел за самарскую команду 71 матч и отметился двумя забитыми мячами, — рассказали представители клуба «Крылья Советов».

Позиция главного тренера команды сохранилась. Наставником самарского клуба «Крылья Советов» останется Игорь Осинькин. Контракт с ним продлили на три года.

В сезоне-2020/21 перед тренером и самарскими спортсменами ставили задачу вернуться из первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в РФПЛ. «Крылья Советов» не только смогли выполнить эту программу минимум, но и вышли в финал Кубка России.

Перед началом нового сезона волжане сыграют еще два контрольных матча с «Уралом». Первая встреча пройдет 11 июля в Екатеринбурге. Второй матч состоится 18 июля в Самаре.

Также в конце месяца «Крылья Советов» проведут первый матч в рамках нового сезона РФПЛ. Их соперником станет чеченский «Ахмат». Игра пройдет на стадионе «Солидарность Арена», пишет 63.ру

Теги: "Крылья Советов" команда фуутбол

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Игорь Осинькин: Надеюсь, что все под контролем
11 июля 2021, 10:19
Игорь Осинькин: Надеюсь, что все под контролем
Перед окончанием сербских сборов Игорь Осинькин ответил на вопросы клубной пресс-службы. Спорт
233
Ранее известный певец одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России назвал наставника клуба Игоря Осинькина. 
09 июля 2021, 23:29
"Крылья Советов" пригласили на домашний матч с "Ахматом" Льва Лещенко
Ранее известный певец одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России назвал наставника клуба Игоря Осинькина.  Футбол в Самаре
1125
Соглашение с украинским игроком рассчитано на три года.
07 июля 2021, 15:02
27-летний полузащитник луганской "Зари" Дмитрий Иванисеня перешел в "Крылья Советов"
Соглашение с украинским игроком рассчитано на три года. Футбол в Самаре
765
В центре внимания
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
11 июля 2021  13:12
Купившим сертификат о вакцинации предусмотрено наказание до одного года лишения свободы
155
По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.
10 июля 2021  15:51
Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью
1501
Из-за сильной жары самарцев просят быть осторожней
10 июля 2021  13:10
Из-за сильной жары самарцев просят быть осторожней
839
Рост продолжается: за сутки заболевших коронавирусом уже 267
10 июля 2021  12:44
Рост продолжается: за сутки заболевших коронавирусом уже 267
957
При приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников
10 июля 2021  10:53
При приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников
977
Весь список