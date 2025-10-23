Иван Носков: «Каждая медаль, завоеванная нашими спортсменами, – это вклад в развитие Самары и популяризацию спорта»

166

Глава города Самара Иван Носков встретился с самарским спортсменом, воспитанником спортивной школы олимпийского резерва № 3 Артемом Сенчевым.

Под руководством своего тренера Авета Кущян он стал серебряным призером Первенства мира по тхэквондо ИТФ 2025, которое проходило с 5 по 13 октября в Италии, и выполнил норматив мастера спорта России.

«Каждая медаль, завоеванная нашими спортсменами, – это вклад в развитие Самары и в популяризацию спорта. Ваши победы вдохновляют нас на создание новых секций, строительство новых и обновление уже существующих спортивных объектов, – отметил глава города Самара Иван Носков. – Уверен, это далеко не последняя медаль для Артема. Самое главное, чтобы и он, и каждый наш самарский спортсмен помнил: на любых, в том числе самых сложных соревнованиях за ним его команда – тренер, родители, друзья и вся Самара. Желаю дальнейших побед и новых спортивных высот!»

В соревнованиях приняли участие более 1100 спортсменов из 77 стран. Артем выступал в составе сборной России, представленной 85 спортсменами, и завоевал серебро в категории юниоров 16-17 лет (весовая категория до 51 кг), одержав пять побед над соперниками из Туркменистана, Казахстана, Греции, Беларуси и Узбекистана. В целом же сборная команда завоевала 3-е общекомандное место.