Главные новости:
В Самаре стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»
Объявлен XVI Всероссийский конкурс региональных СМИ «Панацея»
По нацпроекту «Кадры» проходит обучение по востребованной профессии швеи
Стартует прием заявок на третий сезон Конкурса первичных отделений Движения Первых
в Самаре военнослужащим оказывают духовную и социальную поддержку
В Совфеде предложили разные ставки по ипотеке в зависимости от количества детей
Главного тренера «Крыльев Советов» могут уволить к зимней паузе в чемпионате РПЛ
Кинокартину «Возрождение Сталинграда» покажут в Самаре в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России»
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Иван Носков: «Каждая медаль, завоеванная нашими спортсменами, – это вклад в развитие Самары и популяризацию спорта»

23 октября 2025 15:19
166
Иван Носков: «Каждая медаль, завоеванная нашими спортсменами, – это вклад в развитие Самары и популяризацию спорта»

Глава города Самара Иван Носков встретился с самарским спортсменом, воспитанником спортивной школы олимпийского резерва № 3 Артемом Сенчевым. 

 Под руководством своего тренера Авета Кущян он стал серебряным призером Первенства мира по тхэквондо ИТФ 2025, которое проходило с 5 по 13 октября в Италии, и выполнил норматив мастера спорта России. 

«Каждая медаль, завоеванная нашими спортсменами, – это вклад в развитие Самары и в популяризацию спорта. Ваши победы вдохновляют нас на создание новых секций, строительство новых и обновление уже существующих спортивных объектов, – отметил глава города Самара Иван Носков. – Уверен, это далеко не последняя медаль для Артема. Самое главное, чтобы и он, и каждый наш самарский спортсмен помнил: на любых, в том числе самых сложных соревнованиях за ним его команда – тренер, родители, друзья и вся Самара. Желаю дальнейших побед и новых спортивных высот!»

В соревнованиях приняли участие более 1100 спортсменов из 77 стран. Артем выступал в составе сборной России, представленной 85 спортсменами, и завоевал серебро в категории юниоров 16-17 лет (весовая категория до 51 кг), одержав пять побед над соперниками из Туркменистана, Казахстана, Греции, Беларуси и Узбекистана. В целом же сборная команда завоевала 3-е общекомандное место.

В центре внимания
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
243
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
163
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Вячеславом Федорищевым
22 октября 2025  20:36
380
Рассказываем об изменениях в правилах оформления билетов для детей за пределы РФ
22 октября 2025  20:06
345
Проходит опрос жителей Самары о развитии существующих станций метрополитена
22 октября 2025  17:39
499
