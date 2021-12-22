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Игроки НХЛ не примут участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, об этом говорится на официальном сайте лиги, передает РИА Новости.

Решение приняли из-за растущего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата, вызванного осложнениями эпидемиологической обстановки, а также сохраняющейся неопределенности из-за пандемии.

Изначально НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на олимпиаду, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему.

"Национальная хоккейная лига уважает желание игроков представлять свои страны и участвовать в турнире "лучших из лучших". Соответственно, мы долго откладывали решение, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года", — заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

По его словам, из-за ситуации с коронавирусом, уже 50 игр перенесли на 23 декабря. Он подчеркнул, что текущие обстоятельства не позволяют им продолжить работу по вызову игроков на олимпиаду.

"Нашей главной целью остается ответственное и безопасное завершение всех матчей регулярного сезона НХЛ и Кубка Стэнли в установленные сроки", — отметил Беттмэн.

Комиссар добавил, что лига с нетерпением ждет участия на Олимпиаде 2026 года.

Комментируя это решение, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отметил, что организация создала все условия, , чтобы национальная сборная защитила титул олимпийских чемпионов.

"Конечно, жаль, что хоккейный мир не увидит турнира с участием всех лучших, но это решение НХЛ никак не меняет нашу основную задачу", – сказал он.

По его словам, федерация уже работает над стратегией на Олимпиаду в Милане в 2026 году.

Фото: Global Look Press/John McCreary/"Известия"