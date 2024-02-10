Я нашел ошибку
Главные новости:
Куриленко, помимо выступления за "Амкал", выпускал ролики и вел трансляции по компьютерным играм FIFA и Football Manager.
Игрок "Амкала" Никита Куриленко скончался в возрасте 31 года
250 метров по глубокому снегу спасатели добирались до пострадавшего.
На озера Лещево мужчина , катаясь на лыжах, повредил руку и спину, помогли ему 6 спасателей
Фестиваль собрал на набережной тысячи тольяттинцев и гостей города.
«Жигулёвская миля»: завтра - заключительный фестивальный день
Талисман игр Спартакиады – снежинка по имени Снежик.
Спортсмены из Самарской области выступают на Спартакиаде сильнейших
В Москве задержаны аферисты, предлагающие работу в администрации президента
Он продолжит карьеру в казахстанском клубе «Актобе».
Хорватский защитник Матео Барач покидает «Крылья Советов»
В Самаре ночью -22, -24°С, днем -12, -14°С.
11 февраля в Самарской области без осадков, до -16°С
К сожалению есть погибшие.
В красноярском СНТ "Исторический вал" горел дачный дом
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" сегодня состоялась в Самарской области 
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игрок "Амкала" Никита Куриленко скончался в возрасте 31 года

10 февраля 2024 21:20
119
Куриленко, помимо выступления за "Амкал", выпускал ролики и вел трансляции по компьютерным играм FIFA и Football Manager.

Игрок любительского футбольного клуба "Амкал", выступающего в Медиалиге, Никита Куриленко умер в возрасте 31 года, сообщила супруга футболиста Инга в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Куриленко долгое время боролся с острым миелоидным лейкозом (рак крови). Весной 2023 года он сообщил о ремиссии, однако в январе заявил поклонникам, что болезнь вернулась. В пятницу Куриленко написал, что у него обнаружили пневмонию.

"Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам", - написала жена.

Куриленко, помимо выступления за "Амкал", выпускал ролики и вел трансляции по компьютерным играм FIFA и Football Manager.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.
10 февраля 2024  14:28
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
332
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
400
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
10 февраля 2024  10:48
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
421
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
989
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
702
Весь список