Игрок "Амкала" Никита Куриленко скончался в возрасте 31 года

119

Игрок любительского футбольного клуба "Амкал", выступающего в Медиалиге, Никита Куриленко умер в возрасте 31 года, сообщила супруга футболиста Инга в Telegram-канале, передает РИА Новости.

Куриленко долгое время боролся с острым миелоидным лейкозом (рак крови). Весной 2023 года он сообщил о ремиссии, однако в январе заявил поклонникам, что болезнь вернулась. В пятницу Куриленко написал, что у него обнаружили пневмонию.

"Сегодня утром Никиты не стало. Все это время он был сильным, не терял надежды и присутствия духа. Не опускал рук и не сдавался. Вы это видели по его постам, он пример стойкости всем нам", - написала жена.

Куриленко, помимо выступления за "Амкал", выпускал ролики и вел трансляции по компьютерным играм FIFA и Football Manager.