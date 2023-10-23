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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о восстановлении вратаря самарцев Ивана Ломаева, а также о старой травме форварда Владимира Писарского.

«Пару дней назад из Сербии Ломаев вернулся с восстановления. Эти матчи стоял Богдан. И сейчас это конкуренция. Когда Ломаев восстановится, мы будем принимать решение.

Что касается Писарского, то ещё в мае у него была травма голеностопа. Пропустил три месяца. Периодически эта травма напоминает о себе. Первую неделю в паузу на сборную он не тренировался. Получилась нехорошая травма. Он набирает», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Вчера, 22 октября, состоялся матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», который завершился победой "Зенита" со счётом 3:1.