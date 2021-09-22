Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом Елена Лапушкина написала в своем Instagram-аккаунте.
Елена Лапушкина: тема номер один в Самаре сейчас - подключение отопления
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от победы над "Знаменем" (10:0).
Игорь Осинькин: У нас было преимущество в скорости и понимании игры
Всероссийский парафестиваль «Театр – территория равных возможностей» примет участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив.
Дмитрий Азаров наградил лауреатов Всероссийского парафестиваля «Театр – территория равных возможностей»
Кроме того, мужчина обвиняется в оскорблении сотрудника полиции.
Самарец предстанет перед судом за истязание малолетней дочери своей сожительницы
Коммунистическая партия Российской Федерации набрала 20,44 % голосов избирателей.
Алексей Лескин: работа в новом созыве губернской думы будет строиться конструктивно
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи Тольятти проводят проверку избиения пьяной матерью своей маленькой дочери
Председатель Самарской губернской думы уверен, что лозунг "За чистые и честные выборы" полностью претворен в жизнь.
Геннадий Котельников: "Выборы прошли в открытой и прозрачной обстановке"
В 2015 году Глущенко признали виновным и приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Суд отказал в УДО бывшему депутату Думы - организатору убийства Старовойтовой
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.88
-0.33
EUR 85.49
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Кросс нации": только в Самаре на старт вышло порядка 2500 тысяч спортсменов
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре состоится выставка картин «Души Цвета Покажем»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Игорь Осинькин: У нас было преимущество в скорости и понимании игры

22 сентября 2021 21:22
81
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от победы над "Знаменем" (10:0).

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от победы во 2-м туре элитного раунда Бетсити Кубка России над "Знаменем" (10:0).

– Мы поставили футболистов в стартовый состав, которые имели немного меньше игровой практики в последнее время. А дальше получилось то, как получилось. Быстрые голы в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество в скорости, наше умение чуть лучше проводить быстрые атаки преобразовалось в такой крупный счет. Надо сказать, что в любом случае, когда в конце матча мы освежили игру несколькими заменами, отсюда и пришел такой крупный счет.

– Сегодня Пиняев выглядел как мотор команды. Вы можете его выделить или не хотели бы никого выделять?

– Не хотел бы никого выделять. У нас достаточно футболистов сегодня имело преимущество и в скорости, и в понимании игры. Я просто отмечу, что он забил свои первые голы в официальных матчах за "Крылья Советов". Надеюсь, что он продолжит также уверенно свою голевую серию. Могу отметить, что его умение быть быстрым, принимать решения около штрафной, внутри штрафной, и здесь помогло ему забить два гола и отдать голевую передачу.

– Цыпченко сегодня оформил хет-трик. Это задел для его будущего? Парень заслуживает выходить на поле чаще?

– У нас все заслуживают больше игрового времени. Я всегда об этом задумываюсь. Я рад, что в таких играх мне удалось поставить футболистов, которые имеют чуть меньше игровой практики, чем другие. Дима забил три гола, органично смотрелся в игре. Когда вышел Ваня Сергеев, он поменял позицию, но все равно очень хорошо смотрелся. У нас должна быть глубокая скамейка и мы должны верить во всех наших футболистов.

– Сегодня показалось, что несмотря на крупный счет, от вас все равно был импульс, чтобы команда не останавливалась и забивала еще.

– Да, конечно. Но это было до счета 5:0 или 6:0. Учитывая, что здесь "Енисей" до этого победил 4:0, мы делали задел в этом плане. Но после 6:0 мы уже заменили ребят, вышли свежие, преимущество в скорости стало очень большим.

– С "Зенитом" следующая игра. Понятно, что 10 забитых голов поднимут настрой. Но "Зенит" – это "Зенит". Как будете подходить к этому матчу?

– Действительно, "Зенит" с "Рубином" показал очень качественный футбол. Может, самый качественный за этот отрезок чемпионата среди всех команд. Мы это видели, мы готовимся, мы четко представляем, что игра будет совершенно другой, чем сейчас. С завтрашнего дня, даже с сегодняшнего – уже ребятам кое-что сказали, начинаем подготовку. К сожалению, хотелось бы, чтобы к таким важным матчам у нас был недельный цикл. Потому что очень много таких деталей, которые надо не упустить, готовясь к такому серьезному сопернику, как "Зенит".

– А что сказали ребятам? Чтобы не обольщались?

– Во-первых, надо эту игру уже забывать. Потому что крупный счет может и расхолаживать. Но здесь понимание того, кто наш следующий соперник, не должно дать такого настроения.

– Вы сказали, что не будете отмечать игроков – все сыграли хорошо. Но какой гол вам понравился, можете отметить?

– Нет. Много хороших голов. И в первом тайме забил Цыпченко с передачи Пиняева. И комбинация, где Сарвели пяткой сыграл в штрафной. Знаете, сейчас, когда 10 голов забили и я их не пересмотрел, сложно вспомнить, кто там забил и с чьей передачи. Достаточно большая информация, надо ее освежить. Но мы старались креативно сыграть в чужой штрафной. Могу сказать, что и Гленн Бейл забил гол, отдал передачу – это тоже стоит отметить. А именинник Липовой сделал почин. Хороший гол, у него хороший удар. Он пропустил у нас пару недель из-за травмы. И почти без тренировок вышел на эту игру, сразу забил. Конечно, в день рождения он смог найти мяч в штрафной площадке.

– Как обстановка на стадионе "Знямя"?

– Отличная. Приятный стадион, хорошая атмосфера, пришли болельщики, приехали самарские болельщики, за что им огромное спасибо. И не просто приехали, а вы видите, какой большой десант. Мы всегда чувствуем их поддержку. И сам стадион, и атмосфера, и то, как здесь в плане формирования команды делается – настоящий сплав молодости и опыта, когда футболисты по-настоящему заслуженные и опытные передают знания молодым футболистам свое мастерство – это приятно. Приятно было играть, приятно увидеть много знакомых. Желаю, чтобы команда "Знамя" как можно больше радовала своих болельщиков.

 

Фото:   ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
22 сентября 2021  13:24
Дмитрий Азаров ужесточил COVID-режим в Самарской области
405
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
22 сентября 2021  13:07
Еще 531 человек заболел коронавирусом в Самарской области
388
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
22 сентября 2021  12:53
В Самарской области утвердили окончательные итоги выборов в Госдуму и Губдуму 2021
486
24 сентября в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
22 сентября 2021  12:17
24 сентября в Самаре пройдет автоматизированное распределение мест в детсадах
282
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
22 сентября 2021  11:57
В Самарской области ограничат оказание медпомощи населению
320
Весь список