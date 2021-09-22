Игорь Осинькин: У нас было преимущество в скорости и понимании игры

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от победы во 2-м туре элитного раунда Бетсити Кубка России над "Знаменем" (10:0).

– Мы поставили футболистов в стартовый состав, которые имели немного меньше игровой практики в последнее время. А дальше получилось то, как получилось. Быстрые голы в начале первого тайма смогли раскрыть игру. Наше преимущество в скорости, наше умение чуть лучше проводить быстрые атаки преобразовалось в такой крупный счет. Надо сказать, что в любом случае, когда в конце матча мы освежили игру несколькими заменами, отсюда и пришел такой крупный счет.

– Сегодня Пиняев выглядел как мотор команды. Вы можете его выделить или не хотели бы никого выделять?

– Не хотел бы никого выделять. У нас достаточно футболистов сегодня имело преимущество и в скорости, и в понимании игры. Я просто отмечу, что он забил свои первые голы в официальных матчах за "Крылья Советов". Надеюсь, что он продолжит также уверенно свою голевую серию. Могу отметить, что его умение быть быстрым, принимать решения около штрафной, внутри штрафной, и здесь помогло ему забить два гола и отдать голевую передачу.

– Цыпченко сегодня оформил хет-трик. Это задел для его будущего? Парень заслуживает выходить на поле чаще?

– У нас все заслуживают больше игрового времени. Я всегда об этом задумываюсь. Я рад, что в таких играх мне удалось поставить футболистов, которые имеют чуть меньше игровой практики, чем другие. Дима забил три гола, органично смотрелся в игре. Когда вышел Ваня Сергеев, он поменял позицию, но все равно очень хорошо смотрелся. У нас должна быть глубокая скамейка и мы должны верить во всех наших футболистов.

– Сегодня показалось, что несмотря на крупный счет, от вас все равно был импульс, чтобы команда не останавливалась и забивала еще.

– Да, конечно. Но это было до счета 5:0 или 6:0. Учитывая, что здесь "Енисей" до этого победил 4:0, мы делали задел в этом плане. Но после 6:0 мы уже заменили ребят, вышли свежие, преимущество в скорости стало очень большим.

– С "Зенитом" следующая игра. Понятно, что 10 забитых голов поднимут настрой. Но "Зенит" – это "Зенит". Как будете подходить к этому матчу?

– Действительно, "Зенит" с "Рубином" показал очень качественный футбол. Может, самый качественный за этот отрезок чемпионата среди всех команд. Мы это видели, мы готовимся, мы четко представляем, что игра будет совершенно другой, чем сейчас. С завтрашнего дня, даже с сегодняшнего – уже ребятам кое-что сказали, начинаем подготовку. К сожалению, хотелось бы, чтобы к таким важным матчам у нас был недельный цикл. Потому что очень много таких деталей, которые надо не упустить, готовясь к такому серьезному сопернику, как "Зенит".

– А что сказали ребятам? Чтобы не обольщались?

– Во-первых, надо эту игру уже забывать. Потому что крупный счет может и расхолаживать. Но здесь понимание того, кто наш следующий соперник, не должно дать такого настроения.

– Вы сказали, что не будете отмечать игроков – все сыграли хорошо. Но какой гол вам понравился, можете отметить?

– Нет. Много хороших голов. И в первом тайме забил Цыпченко с передачи Пиняева. И комбинация, где Сарвели пяткой сыграл в штрафной. Знаете, сейчас, когда 10 голов забили и я их не пересмотрел, сложно вспомнить, кто там забил и с чьей передачи. Достаточно большая информация, надо ее освежить. Но мы старались креативно сыграть в чужой штрафной. Могу сказать, что и Гленн Бейл забил гол, отдал передачу – это тоже стоит отметить. А именинник Липовой сделал почин. Хороший гол, у него хороший удар. Он пропустил у нас пару недель из-за травмы. И почти без тренировок вышел на эту игру, сразу забил. Конечно, в день рождения он смог найти мяч в штрафной площадке.

– Как обстановка на стадионе "Знямя"?

– Отличная. Приятный стадион, хорошая атмосфера, пришли болельщики, приехали самарские болельщики, за что им огромное спасибо. И не просто приехали, а вы видите, какой большой десант. Мы всегда чувствуем их поддержку. И сам стадион, и атмосфера, и то, как здесь в плане формирования команды делается – настоящий сплав молодости и опыта, когда футболисты по-настоящему заслуженные и опытные передают знания молодым футболистам свое мастерство – это приятно. Приятно было играть, приятно увидеть много знакомых. Желаю, чтобы команда "Знамя" как можно больше радовала своих болельщиков.

Фото: ФК "КС"