Игорь Осинькин: С "Динамо" нам хочется сыграть хорошо, чтобы порадовать болельщиков

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После игры с "Текстильщиком" главный тренер "Крыльев Советов" поделился своим мнением об этой встрече, а также пригласил болельщиков на кубковый матч с "Динамо".

– Мы рады возвращению на нашу Арену. Теперь на "Солидарность Арену". В общем-то, счет крупный, но, наверное, он по игре. Мы на протяжении всего матча доминировали, могли крупнее выиграть, могло и чуть меньше голов залететь. Считаю, что были действительно сильнее. Соперник только эпизодами контратаковал, а так мы все время контролировали игру.

– В этом году на этом стадионе не играли, а результат по-прежнему радует. Какие впечатления?

– Поле не видели, также как и соперник. Увидели его только сегодня. Опасались, так как травка еще молодая, свежая, опасались, что может быть не выдержит покрытие. Но нет, поле было нормальное, играть оно давало полноценно. Когда мы играем на нашем поле, на него можно редко пожаловаться. Не помню, когда такое было. Оно точно не мешает играть, оно только помогает.

– Очень много говорят о рекорде Андрея Федькова. Иван Сергеев сегодня снова отличился и приблизился...

– Я уже где-то такие ситуации комментировал. Еще раз скажу, потому что, действительно, момент такой. Всем хотелось бы, чтобы Ваня установил рекорд. Мы ему помогаем, он помогает нам. Мы все в одной лодке. Но всегда играть в таком сложном календаре, в котором мы играем, по 90 минут нельзя. Да, бывает, что последние 20-30 минут самые легкие на гол. Бывают такие ситуации. Но мы все-таки пришли к мнению, что лучше в этот момент наших лидеров немного подменить. В ущерб статистике, но мы сможем, как минимум, избежать травм, добавить свежесть в их игру. Поверьте, очень много сил мы тратим в этой игре. Основная усталость идет в последние минуты матча, потому что 60 минут можно выдержать чаще, чем два раза в неделю. А когда ты играешь по 90 минут, когда напряженные матчи, приходится быть гибкими. Мы все за Ваню, мы все с ним и, знаете, что самое главное? Он такие ситуации понимает. Нет никаких обид. Он знает, что мы также думаем об этом ситуации, пытаемся решить ее так, чтобы была польза всей команде и ему непосредственно. Я думаю, он не пройдет мимо своего рекорда. Мы ему поможем, а он установит его потому, что он умеет играть в футбол.

– Игра с "Текстильщиком" закончилась, впереди кубковый матч с "Динамо". Насколько он важен для вас и для всей команды?

– Конечно, главное в сезоне был чемпионат. Но вот сейчас следующая игра против "Динамо". Она в четвертьфинале Кубка России. Это действительно высокая стадия, высоко поднялись для турнирной сетки. И это для команды ФНЛ. Бывали годы, когда не очень хотелось командам Премьер-лиги играть. Но это точно не про этот год. В этом году мы остались одни из ФНЛ, ранее был еще Хабаровск в 1/8. Будет сложно, мы будем играть в полную силу, уверен, как и "Динамо". На этом этапе никто не экономит своих сил. В общем-то, сегодня, определенная ротация и эти ранние замены были, конечно, исходя из того, что нам надо быть максимально готовыми к следующему матчу с "Динамо" Москва. Соперник очень интересный, это определенный вызов и проверка для нас и для наших футболистов, для нашей достаточно молодой команды. Есть у нас опытные футболисты, но не у всех есть опыт игры с такими хорошими командами, классными, как "Динамо". Нам всем интересно проверить себя, но самое главное, что нам сейчас этот этап пройти, подготовиться, выбрать какую-то стратегию, сыграть хорошо, чтобы порадовать наших болельщиков.

– Сегодня было около 4 тысяч болельщиков, на кубковом матче с "Динамо" ожидается значительно больше. Что можно им сейчас сказать, чтобы они приобрели билет и пришли нас поддерживать?

– Я уверен, что на этом матче будет намного больше людей, несмотря на то, что это не выходной, а рабочий день. Я их приглашаю. Я не знаю, как мы сыграем, но обещаю, что мы будем играть на 100%, на максимуме своих возможностей. Мы играем всегда, считаю, достаточно интересно. Болельщикам должна нравиться наша игра. Счет скажем после игры.

Фото: ФК "КС"