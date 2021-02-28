Игорь Осинькин: Мы понимали, что игра с "Нижним Новгородом" будет очень трудной

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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после победы над "Нижним Новгородом" (1:0):

" Этот матч для нас был чрезвычайно важным. Мы были в трех очках от лидера, победа позволяла нам их догнать. Мы понимали, что игра будет очень трудной. Во-первых, поле, пока еще зимнее-весеннее. Во-вторых, команда хозяев, действительно, одна из самых организованных в ФНЛ. И потому, как она умеет, в том числе, ломать игру соперника. Мы ожидали очень серьезного сопротивления и серьезных проблем. И они у нас на протяжении всей игры были. Особенно, в первом тайме мы пропускали определенные быстрые атаки. В целом, наверное, по ходу всего матча у нас было преимущество, во втором тайме оно было больше. Считаю, что счет по игре. Хотя команда хозяев, я считаю, очень организованная, мы не зря опасались, готовились. Открою секрет, к "Химкам" мы готовились меньше.

Сейчас можно что угодно говорить, что игра с "Химками" пошла нам в плюс. Но до конца это непонятно. Иногда свежесть определенную роль играет. Иногда фактор ощущения игры. Но этот матч был совсем другим. Поле, хоть оно было и заснеженное, но в Химках было получше. Там еще так сложилось, что по счету нам было удобно играть с самого начала против десятерых. Контроль мяча был совсем другой. Здесь мы пытались контролировать мяч, мы контролировали игру, но так надежно с мячом обращаться мы не могли. Как мы не могли, так и хозяева. В плане организации игры хозяев, отмечу тот прогресс, который у них есть. В тех ситуациях, когда мяч у защитников: как они расставляются, как они взаимодействуют между игроками, доставляя мяч в полузащиту, создавая определенное преимущество. Мы видим в течение сезона у них большой прогресс. И нам было очень-очень тяжело", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"