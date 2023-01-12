Игорь Осинькин: Атмосфера на сборах отличная, все настроены на хорошую работу

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в начале первого сбора в Турции дал интервью клубной пресс-службе.

– Игорь Витальевич, рады вас видеть! Команда вышла из отпуска, начала тренироваться в Турции. Как настроение сейчас?

– Первые тренировочные дни прошли. Мы свежие, все эмоционально перезагрузились, готовы к работе, настроение хорошее. Поздравили наших именинников, которые отмечали дни рождения в эту паузу. В плане атмосферы все очень хорошо.

– Команда ушла в отпуск в конце ноября, первый официальный матч будет в конце февраля. Как изменилась из-за этого программа сборов?

– Да, на 10-12 дней отпуск был больше. Но ребята все получили задания, мы контролировали их выполнение. Все всё выполнили. Сейчас, по тому движению, которое мы видим, мы понимаем, что все в нормальной форме. Но для этого отрезка сборов. Есть над чем работать. Это плановая работа, мы к ней готовы.

– Сейчас на сборе большая группа игроков молодежного состава. Что можно о них сказать? Это аванс?

– Когда люди переходят из молодежного состава в главную команду, минуя команды второй лиги и ФНЛ, это всегда аванс. Многие талантливые футболисты этим шансом пользуются. Мы понимаем уровень наших футболистов, отобрали на наш взгляд наиболее перспективных и наиболее близких к основной команде ребят. Они также приехали к нам с хорошим настроением. Ребята хорошо влились.

– На сборах к команде присоединился Иван Бобер. Ему 17 лет. Что можно о нем сказать?

– Мы хотим с ним познакомиться, посмотреть, оценить. Иван выступал за юношескую сборную России. Мы знали, что есть такой футболист, он воспитанник «Крыльев», но в последнее время находился не в системе клуба. Его отец, Антон Бобер, легенда «Крыльев Советов».

– Сергей Пиняев и Максим Глушенков покинули команду. Кем их можно заменить?

– Одна замена уже есть. Мы приобрели Владимира Писарского, он здесь, с нами, готовится с командой, знакомится с ней. Говорить о чем-то еще рано, но мы надеемся, что тот уровень, который он показал в первой части чемпионата, Владимир покажет и у нас в команде. Трансферная работа у нас в клубе не заканчивается никогда. Она ведется постоянно. Трансферы еще будут.

– Первую официальную игру в новом году мы сыграем 23 февраля. Так рано «Крылья» вряд ли когда-то играли…

– На моей памяти подобное было только на сборах. Мы играем три подряд матча с «Динамо». Это интересная ситуация. Мы точно знаем, что будем бороться, максимально будем настраивать ребят. Ждем хорошей и интересной игры. Будет непросто, но надеюсь, что все службы смогут подготовить стадион и его поле к матчу. Это футбол. Надо в феврале, значит, будем играть в феврале. Мы хотим победить.

Фото: пресс-служба ФК "КС"