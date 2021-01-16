Хореограф Тутберидзе извинился перед Плющенко после вызова на бой

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Алексей Железняков, занимающийся хореографией номеров в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, извинился перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, которого ранее вызвал на бой, передает РБК. Об этом он написал во «ВКонтакте».



«Есть некоторые люди, которые спровоцировали ситуацию, наговорили на Евгения и донесли до меня ложную информацию, из-за чего я пришел в ярость и написал предыдущий пост. Позже выяснилось, что это неправда и Евгений не произносил в мой адрес дурных слов, а я теперь выгляжу не очень красиво», — заявил Железняков.



Хореограф забрал свои слова обратно. «Провокация сыграла не в лучшую сторону, и я прошу прощения за свою несдержанность в отношении Евгения Плющенко. Надеюсь, вы меня поймете», — сказал он.



Ранее на этой неделе Железняков предложил Плющенко провести на ринге бой без правил. При этом хореограф выразил уверенность, что соперник не примет его вызов.



Плющенко согласился провести поединок на любых условиях. Он добавил, что может подготовить зал для боя.



Конфликт Железнякова и Плющенко продолжается с декабря 2019 года. Он начался после объявления Алины Загитовой о приостановке карьеры, когда Плющенко выразил мнение, что олимпийская чемпионка планирует уйти от Тутберидзе к другому тренеру.



Железняков поддержал Тутберидзе, посоветовав всем, кто высказывается об уходе Загитовой, «закрыть рты и заняться своими делами». Плющенко ответил Железнякову оскорблением: «Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу».



Перед нынешним сезоном, когда из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли действующая чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, между тренерскими группами начался открытый конфликт.





Фото: ВКонтакте